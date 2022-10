Mon animal et moi – Pour Fredy Knie Jr, la robe très rare d’«Amado» brille comme une perle Après la mort de son cheval de jeunesse, Fredy Knie Jr a décidé de ne plus avoir de préféré. Mais Amado a malgré tout une place spéciale dans son cœur. Namya Bourban

Lorsqu’il s’agit de partager l’amour qu’il a pour ses chevaux, Fredy Knie Jr ne fait pas de jaloux. Mais «Amado» est tout de même très spécial. YVAIN GENEVAY

Dans l’écurie éphémère du Cirque Knie, les chevaux sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais lequel sera-t-il présenté comme étant LE cheval préféré de Fredy Knie Jr? «Je n’ai pas de cheval préféré. Enfin, je n’en ai plus depuis la mort de mon cher Parzi qui m’a dévasté», lâche le représentant de la sixième génération Knie. On sent que la question l’a légèrement perturbé. Il raconte qu’il ne veut plus jamais connaître un tel état de désespoir après la perte, inévitable, de l’un de ses chevaux. Son amour, il le partagera en parts égales.