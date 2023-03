Quête du bronze et blessures – Pour Fanny Smith, c’était l’année de la résilience Depuis environ treize mois, la Vaudoise est entrée dans une lessiveuse à émotions, dont elle est sortie plus ambitieuse que jamais. Robin Carrel Veysonnaz

Fanny Smith à Saas Fee, le 28 septembre 2021. LORENZ RICHARD

Les montagnes russes commencent en Chine, le 17 février de l’année dernière. La Villardoue de 30 ans a passé la ligne d’arrivée de la course olympique à la troisième place. Puis, c’est la stupeur. Le jury a décidé de façon assez incompréhensible de déclasser Fanny Smith et d’offrir «sa» médaille de bronze à la quatrième sur la ligne d’arrivée, l’Allemande Daniela Maier. La Vaudoise hurle alors sa rage. Des années de travail sont réduites à néant. C’est le début d’un combat loin des pistes aussi compliqué qu’éreintant. Mais la Suissesse est connue pour ses qualités de battante et elle va gagner à la fin.