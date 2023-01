Dompter ses peurs sur les pistes – Pour éviter la chute, le mieux est de ne pas y penser Les spécialistes de ski s’arment de bravoure pour dompter les pistes vertigineuses du circuit de Coupe du monde. Vitesse, sauts: de gros risques sont pris dans l’espoir de briller. Rebecca Garcia

La chute de Daniel Albrecht en 2009 était glaçante. Il avait repris la compétition pendant quelques années avant de définitivement arrêter. KEYSTONE

Elle donne des ailes autant qu’elle paralyse, la peur. Outil indispensable dans la palette des skieurs, cette émotion prend différentes formes selon la personne qu’elle habite. Son rôle de garde-fou est constamment mis à l’épreuve. Et il est peut-être un peu plus exacerbé sur la Streif de Kitzbühel. «J’en ai vu pleurer au départ», assure Laurent Donato, entraîneur de ski alpin depuis plus d’une trentaine d’années. La Mecque de la vitesse sourit aux audacieux, oui, mais elle est aussi capable de punir la moindre faute. Daniel Albrecht y est tombé lors d’un entraînement et avait été plongé dans un coma artificiel, Urs Kryenbühl s’y est fait le genou, la clavicule et une commotion cérébrale. Entre autres exemples.