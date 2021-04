Théâtre en plein air – Pour «D’Eux», le Crève-Cœur se met au vert chez Bodmer Dans un écrin de verdure déplié au pied de la fondation, Joan Mompart monte le texte inédit qu’il a commandité l’an dernier auprès de Rémi De Vos. Katia Berger

En contrebas de l’un de nos plus somptueux musées, David Gobet et Antoine Courvoisier interprètent deux frères désunis dans «D’Eux». Loris von Siebenthal

L’occasion fait au moins quatre paquets d’heureux. Aline Gampert et son équipe du Théâtre Le Crève-Cœur, qui, au lieu de quinze misérables spectateurs dans sa petite salle colognote, peut, après trois annulations successives, rassembler 60 férus sur les gradins herbeux aménagés chez sa voisine, la Fondation Martin Bodmer. Jacques Berchtold, maître de céans, qui peut mettre à profit l’amphithéâtre qui borde la nouvelle extension de son musée: «Vouée à conserver des papiers anciens, elle se découvre un usage pour les arts vivants!» se félicite-t-il lors des brefs discours préliminaires à la première en plein air, ce mardi. Joan Mompart et sa compagnie LLum, qui ont su contourner les restrictions sanitaires en «se réinventant» conformément au défi gouvernemental (l’initiative aurait été saluée dans les rangs du Conseil d’État), touchant du même coup un plus vaste public. Et ce dernier, bien sûr, qui, non content de renouer avec le spectacle en présentiel, peut y jouir, en prime, des caresses de la brise, des gazouillis de merles, de la lumière déclinante, et autres agréments de la belle étoile. Avisé, il s’est rué en masse sur les billets disponibles jusqu’au 22 mai.