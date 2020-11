Valais – Pour de premières relations amoureuses saines Mercredi, la campagne valaisanne #Justsayit pour lutter contre la violence dans le couple sera menée jusqu’au 14 février. Elle vise particulièrement les jeunes.

Le but de cette campagne de sensibilisation est de mettre le consentement au centre du couple Chancellerie valaisanne/Twitter

La nouvelle campagne de sensibilisation de l’Office valaisan de l’égalité et de la famille veut promouvoir des rapports sains et équilibrés dès les premières relations amoureuses. Le but est aussi «d’instaurer de bonnes bases» pour leurs relations futures.

Lancée mercredi sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat, Tik Tok et Facebook, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’opération #Justsayit, vise à aider les 15-20 ans à identifier les comportements abusifs au sein de leur couple avant qu’ils ne s’installent.

La campagne, que l’on pourrait traduire par «parles-en ou parlez-en», vise à encourager les jeunes «à s’affirmer et à se faire respecter, tout en prenant en compte l’avis de l’autre», indique mercredi dans un communiqué l’Office valaisan de l’égalité et de la famille. Il faut remettre au centre du couple le consentement, pousser les partenaires à discuter de leur ressenti, ajoute Isabelle Darbellay Métrailler, responsable de l’office.

Une page dédiée

La campagne permet parallèlement de visibiliser la page internet dédiée à la thématique. Pour aider les jeunes à déchiffrer les cas de violence, y sont par exemple listées toute une série de situations qui ne s’apparentent en «aucun cas à de l’amour».

Comme lorsque «ton partenaire te fait du chantage si tu refuses quelque chose, rabaisse tes opinions et tes projets, se moque de toi en public, te manipule, menace de se suicider à cause de toi, contrôle tes sorties, ta manière de t’habiller, t’humilie, t’oblige à avoir des relations sexuelles».

Cette opération veut montrer les formes que peut prendre la violence afin d’aider les jeunes à en prendre conscience et à chercher de l’aide si nécessaire, résume Isabelle Darbellay Métrailler. Plusieurs services sont à leur disposition comme violencequefaire.ch, ciao.ch, 147.ch ou encore sipe-vs.ch.

Environ 60%

Les études actuelles montrent que la violence dans les relations amoureuses des jeunes est aussi fréquente que la violence domestique entre les adultes. L’étude la plus récente a été menée en 2017, dans le canton de Neuchâtel.

Selon celle-ci, 60% des jeunes en couple affirmaient avoir été au moins une fois victimes de comportements abusifs. Le Valais n’a pas de données à ce sujet pour cette population, mais Isabelle Darbellay Métrailler ne doute pas que les résultats seraient similaires dans le canton.

Réalisée en partenariat avec le délégué à la jeunesse, la Fédération valaisanne des centres SIPE et la coordinatrice cantonale du programme «Sortir ensemble et se respecter», la campagne #Justsayit qui sera menée jusqu’au 14 février 2021, s’ancre dans la mission de sensibilisation donnée à l’OCEF.

ATS/NXP