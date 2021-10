Livre et patrimoine – Pour découvrir tout sourire le mécène de l’Ariana

Ne cherchez pas une ressemblance entre le petit personnage dessiné par Isabelle Alexandrine Bourgeois et Gustave Revilliod. La vérité historique est à chercher dans le texte du «Petit Revilliod illustré» plutôt que dans ses illustrations. C’est pourtant la même plume qui a réalisé l’un et les autres. Connue comme journaliste, déléguée du CICR, voyageuse et apôtre de la bonne humeur et de la pensée positive, l’artiste et rédactrice genevoise s’est vu confier par le Musée Ariana la tâche agréable de résumer la vie et l’œuvre du grand mécène de Varembé en quelques pages distrayantes.

Cette publication complète tout ce qui a paru depuis le 200e anniversaire de la naissance de Revilliod et le 130e anniversaire de sa disparition. Né en 1817, mort en 1890, le donateur à la Ville de Genève de toutes ses collections et du musée qui les contenait mérite bien qu’on le fasse mieux connaître des lecteurs pressés, du jeune public et de quiconque aime les histories extraordinaires bien racontées. Le sous-titre de l’ouvrage est «Histoires curieuses et insolites de Gustave Revilliod, fondateur du Musée Ariana à Genève».

Lettres et longs nez

Ces histoires-là, Isabelle Alexandrine Bourgeois ne les a pas inventées. Elle les a découvertes dans les lettres envoyées par Gustave Revilliod à son homme de confiance Godefroy Sidler entre 1879 et 1890, et dans les deux ouvrages scientifiques parus en 2018 et 2020 sur le généreux donateur: «Gustave Revilliod (1817-1890), un homme ouvert au monde» (Ariana/5 Continents) et «L’héritage de Gustave Revilliod» (Éd. Georg). La chercheuse en a sorti des anecdotes qui éclairent la personnalité du collectionneur et révèlent un voyageur plein d’humour et d’humanisme. Son bon cœur a touché sa biographe qui brosse de lui un portrait particulièrement attachant.

Au texte plein de verve et de jolis détails répondent des dessins fins et rigolos. Tout le monde y est affublé du même long nez coloré. Un signe de ralliement pour tous les personnages, créatures le plus souvent filiformes issues de la seule fantaisie d’Isabelle Alexandrine Bourgeois. Toujours coiffé d’un haut-de-forme noir, Revilliod refuse la riche fiancée que son père lui destine, caracole sur un éléphant entre son médecin et son valet de chambre, s’imagine tenant en laisse un tigre devant l’Ariana, s’endort devant un combat de lutteurs japonais, rattrape dans ses bras une fidèle employée qui s’est évanouie parce que Gustave lui a organisé un anniversaire surprise… Autant d’histoires vraies revisitées par un crayon facétieux.