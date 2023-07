Athlétisme – Pour commencer, Timothé Mumenthaler roule sur le bronze Le sprinter du Stade Genève remporte sa première médaille internationale en prenant la 3e place du 200 m aux Européens U23. Un bon début avant de viser mieux. Pascal Bornand

Les trois médaillés européens du 200 m, en pleine action et dans l’ordre d’arrivée: Blessing Akwasi Afrifah, Raphael Bouju et Timothé Mumenthaler GETTY/JURIJ KODRUN

Parce qu’il a l’ambition chevillée au corps et l’envie de courir toujours plus vite, Timothé Mumenthaler (20 ans) n’a pas quitté Espoo (Fin) et les Championnats d’Europe U23 au comble du bonheur. «Une médaille d’or est tout de même plus belle», chipote-t-il en la comparant avec sa breloque en bronze, remportée de haute lutte sur 200 m (20’’85) après deux tours de qualification plutôt compliqués.