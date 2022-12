Basketball – Pour Colon et les Lions, la saison peut commencer! Les Genevois, qui ont eu du retard à l’allumage avec beaucoup de blessés, renaissent petit à petit à l’ambition. Après leur succès face à Lugano dimanche, les revoilà deuxièmes du classement, à égalité avec Fribourg et Vevey. Christian Maillard

Bryan Colon a une fois de plus été déterminant ce dimanche face à Lugano. PIERRE MAILLARD/SWISSBASKET

S’il y a eu du retard à l’allumage, il y a une raison. Les Lions de Genève ont commencé la saison avec cette poisse collée à leurs baskets. Un nez cassé pour Clayton Le Sann, puis une commotion pour Arkel Lamar – qui a fini par être «coupé» par le club – une cheville en délicatesse pour Slobodan Miljanic avant que James Karnik ne jette l’éponge et que Thomas Jurkovitz ne rejoigne à son tour l’infirmerie. Entre les blessures et la valse des étrangers, une pige de James Padgett qui a fini par repartir, l’équipe du Pommier ne s’est jamais retrouvée au complet à l’entraînement, là où on prépare les schémas, où on huile la machine.