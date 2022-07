Portrait – Pour «Chroma», Jean-Laurent Chautems a pris son temps Il y a dix ans, il nous présentait son premier film. Revoici aujourd’hui le Genevois Jean-Laurent Chautems avec une histoire d’amour hors norme et fascinante. À découvrir en salle cette semaine. Pascal Gavillet

Jean-Laurent Chautems: «Je vois les comédiens comme des personnages.» BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

Curieuse histoire. Celle d’une jeune femme, Claire, qui trompe son ennui en observant les voisins dans cet immeuble où elle vient d’emménager. Enfin, surtout un voisin. Alain, un bel inconnu qui semble multiplier les rencontres amoureuses sans s’attacher. Sans préambule, elle l’aborde et lui fait des avances. Lui demandant de coucher avec lui. Il la rembarre, elle insiste, revient à la charge. Peut-on parler de harcèlement? Non. Car derrière cette relation hors norme, en dehors des sentiers battus des amourettes citadines, c’est bien une histoire d’amour qui se profile. «Tout cela sort de mon esprit malade», s’amuse Jean-Laurent Chautems, scénariste et réalisateur de «Chroma», son deuxième long métrage.