Enlèvement de la petite Maddie – Pour Christian B., la fillette ne serait qu’un crime de plus La police allemande soupçonne cet homme de 43 ans d’avoir enlevé la petite Anglaise Maddie McCann en 2007. La fin de l’itinéraire terrible d’un criminel en série? Christophe Passer

Christian B. en 2018. Italian Carabinieri / AFP

D’abord la photo. On s’arrête toujours sur la tête des accusés. On ne voit rien, ou alors on pense voir tout. Les crimes, la perversité, les horreurs. L’image ci-dessus est la dernière de Christian B. libre. Ses yeux, décrits par une jeune femme comme «bleus éclatants», paraissent éteints, malgré l’essai de sourire. L’image a été diffusée par les enquêteurs, qui cherchent des témoignages. La police britannique en a reçu plusieurs centaines ces derniers jours.