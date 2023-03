Coupe de Suisse de volleyball – Pour Chênois, une Coupe qui soulage et qui réveille des regrets Remobilisée après son échec en demi-finale des play-off, l’équipe genevoise domine le LUC et ajoute un neuvième trophée au palmarès du club. Pascal Bornand

Chênois attendait de soulever la Coupe de Suisse depuis dix-sept ans. KEYSTONE/Christian Merz

C’est une victoire, méritée qui fait du bien. Une Coupe de Suisse - la neuvième en dix finales disputées - qui fait la fierté d’un club et ajoute à la grandeur de son palmarès. Dix-sept ans que Chênois l’attendait. L’émotion est là, sur le podium, dans les poitrines, sur les visages fouettés de confettis, sans lesquels plus aucune célébration ne semble possible.