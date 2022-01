Volleyball – Pour Chênois, il n’y a pas de match facile, sauf en Coupe Ratko Pavlicevic s’en doutait un peu. Son équipe a eu bien du mal à battre Lucerne. Cela a été plus simple dimanche à Laufen. Pascal Bornand

Coach de Chênois, Ratko Pavlicevic se méfiait de Lucerne, vainqueur 3-2 au match aller. Mais il ne s’attendait sans doute pas à un match aussi compliqué. BASTIEN GALLAY/TAMEDIA

On évoquait à tort une formalité. Non, Chênois n’est pas une équipe irréductible, pas même lorsqu’il fait face à un adversaire prétendument inférieur comme Lucerne. En bataillant durant cinq sets, en écartant au passage une balle de match avant de cueillir un succès laborieux (3-2), les volleyeurs genevois ont confirmé leur inconstance actuelle et donné du grain à moudre à leur entraîneur, l’intransigeant Ratko Pavlicevic.