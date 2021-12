Identité de genre – Pour chaque femme transgenre, trouver sa voix

Pour les femmes transgenres, entamer un parcours de transition implique parfois de se défaire de son «ancienne voix». Pour «ne plus se trahir», ni lire «d’incompréhension» sur le visage de leurs interlocuteurs lorsqu’elles prennent la parole, certaines féminisent leurs voix.

«La voix ne peut pas mentir, c’est toute notre personnalité, c’est plus important que d’avoir une forte poitrine», ironise Maëlle, 40 ans. Elle, qui se dit «enfermée dans un corps de garçon» depuis jeune fille, a entamé sa transition en juin.

«La voix c’est l’échange avec la société», abonde Julie*, 25 ans, qui a commencé sa transition au mois de mars 2020. «C’est plus important que le physique. Même pour quelqu’un qui a des traits masculins prononcés, la voix fait directement pencher la balance», confie la jeune cadre en audit financier, habitante des Yvelines, près de Paris.

Les deux femmes, qui ont souhaité rester anonymes, suivent des séances chez des orthophonistes, guidées par le désir d’avoir une voix en «harmonie» avec qui elles sont. La rééducation vocale chez les personnes transgenres est surtout une affaire de femmes.

Pour ces dernières, assignées homme à la naissance, le traitement à base d’hormones qu’elles peuvent se voir prescrire par un endocrinologue dans le cadre de la transition contribue à amorcer un changement physique.

Les hormones ne régulent pas la voix

«Cela va modifier leur corps, leur donner de la poitrine, des hanches féminines, mais cela n’a aucune incidence sur la voix», explique Carine Klein-Dallant, orthophoniste en région parisienne qui prend en charge ces patientes depuis une trentaine d’années.

L’épaississement et surtout l’allongement des cordes vocales à l’adolescence chez les garçons est une évolution anatomique irréversible. Or, la plupart des femmes effectuent leur transition après la mue, d’où la nécessité d’une prise en charge pour harmoniser leur voix, leur apparence et leur identité.

Chez les hommes transgenres, assignés femme à la naissance, au contraire la prise d’hormones va «déclencher la mue», épaissir les cordes vocales et par conséquent aggraver la voix sans systématiquement requérir un accompagnement.

Orthophonistes à la rescousse

Après avoir longtemps «bricolé dans (son) coin», Clara, 48 ans, animatrice socioculturelle auprès d’adolescents, a voulu «voir ce qu’une orthophoniste pourrait lui apporter».

Exercices vocaux pour travailler «la souplesse» de la voix, lecture de texte, exercices chantés, travail des intonations et du larynx pour apprendre à tenir des notes plus aiguës: les séances d’orthophonie durent 30 à 45 minutes et la prise en charge peut durer plusieurs mois.