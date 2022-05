Transport public – «Pour CarPostal, les chauffeurs ne sont que des numéros» Entre Sion et Sierre, une ligne de bus privée est tombée dans le giron de CarPostal. Mais devant les conditions de reprise, le personnel s’étrangle. Julien Wicky

Jean-Mary Ballestraz a perdu la concession de sa ligne de transports publics Sierre - Sion qu’il exploite depuis quarante ans. C’est CarPostal qui assurera ce service, à des conditions qu’il juge intolérables pour les chauffeurs. Photo YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

Le croissant aux amandes que Jean-Mary Ballestraz nous propose est sans doute excellent, comme il l’assure, mais on devine à son visage que c’est un bien maigre réconfort. À Grône (VS), dans le petit bureau de l’entreprise de transport que son père a fondé il y a soixante ans, ce sont surtout les textes de loi qu’il essaie de diriger. À 74 ans, l’homme a l’âge de la retraite bien sonné, mais il s’inquiète pour son personnel, ses neuf chauffeurs de bus en particulier. Il y a quelques mois, l’affaire avait fait grand bruit en Valais central lorsqu’on apprenait que cette ligne de bus qui dessert les villages entre Sion et Sierre tombait dans le giron de CarPostal. Ce dernier avait remporté l’appel d’offres lancé par le canton, alors que Ballestraz & Fils disposait de la concession sur cette ligne depuis quarante ans.