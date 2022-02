Famille royale – Pour Camilla, la patience est devenue couronne Au soir de la vie, Elisabeth II a adoubé Camilla, si longtemps maudite, émettant le vœu qu’elle devienne reine «lorsque le temps sera venu». Une rédemption aux airs de revanche pour l’épouse de Charles. Christophe Passer

Le 9 avril 2005, après plus de trois décennies d’un amour qui a fait scandale, Camilla épouse son prince. Credit WireImage

C’est une simple lettre laissée aux Britanniques par cette reine sans fin et devenue icône. Elisabeth Alexandra Mary, de la Maison Windsor, reine, fêtait le week-end dernier les 70 ans de son accession au trône du Royaume-Uni. C’est une femme de 95 ans, désormais veuve, et le décès récent de son mari a transformé d’un seul coup de larmes rentrées son grand âge en une fragilité de flamme qui tremble, une mélancolie par avance, anglaise évidemment, et sans doute internationale.