Hommage à un géant – Pour Bertrand Tavernier, c’était «le cinéma et rien d’autre» Champion des Noiret, Rochefort ou Marielle, cet ogre de cinéma et de littérature, 79 ans, s’est éteint hier, dans sa villa de Sainte-Maxime. Cécile Lecoultre

Bertrand Tavernier, cinéaste, patron de l’Institut Lumière à Lyon, sa ville natale, est décédé hier jeudi 25 mars, à l’âge de 79 ans.Ce fervent défenseur des droits de l’homme mais surtout grand amoureux de cinéma et de culture avait réalisé une quarantaine de films dont quelques classiques avec Philippe Noiret, de «Coup de torchon» à «Que la fête commence» ou «La vie et rien d’autre». keystone-sda.ch

Jeudi, le réalisateur Bertrand Tavernier, 79 ans, a rejoint les comédiens qu’il célébra, et dans un mouvement irrésistible, le générique de ce fou de cinéma défile. En tête, Philippe Noiret, de dix ans son aîné, qu’il rencontre alors attaché de presse, fou de ciné-clubs, critique à ses heures rêvant de fabriquer son cinoche à lui. «L’horloger de Saint-Paul» (1973) les révèle: Tavernier a écrit le film pour Noiret qui, face à Jean Rochefort, trempe au noir l’acteur alors seulement connu en bienheureux de comédie.

La suite leur donne raison. Le trio ne se quitte plus et exerce dans tous les genres. Voir «Que la fête commence» (1974), «Le juge et l’assassin» (1975) et encore «Coup de torchon» (1981), truculente incursion dans le roman noir de l’Américain Jim Thompson où Tavernier éponge la crème du cinéma français au soleil des turpitudes de la colonisation africaine. Ne pas se passer de pique-niquer surtout: «Un dimanche à la campagne», hommage à Jean Renoir.

En 1973, «L’horloger de Saint-Paul» scelle la complicité de Bertrand Tavernier et de l’acteur Philippe Noiret qui jusqu’alors, était surtout connu pour ses rôles de comédie. Collection ChristopheL via AFP

Avec Philippe Noiret encore, et peut-être dans son plus beau rôle, vient «La vie et rien d’autre» (1989). Cette évocation de l’après-guerre 14-18 condense l’art du réalisateur. Avec un culot magistral, le Lyonnais se moque de la lourdeur du costume historique pour dénicher l’humanité sous le bouton d’uniforme. De ses acteurs, ici Sabine Azéma en veuve agaçante et fragile, il extrait l’émotion comme la moelle se gratte d’un os. Et dans ce cimetière des illusions, ils abondent.

«Coup de torchon», adaptation du classique de Jim Thompson «1275 âmes» en 1981, provoque par son sujet, le colonialisme en Afrique et ses errances les plus veules. Cité dix fois aux Césars, le film n’en récolte aucun. Mais ricane toujours dans les mémoires avec un humour noir salutaire. DR

Amour du western

Les cadavres n’ont jamais manqué dans le cinéma de Tavernier, lui qui vénérait romans et films noirs avec une érudition époustouflante qui laissait même d’autres mordus, Claude Chabrol notamment, pantois. Le cinéaste dirigeait une collection littéraire chez Actes Sud, où il s’appliquait à dénicher des westerns et autres écrits perdus au vent des dernières frontières. Ses engouements volubiles pouvaient tourner à la maniaquerie.

«Personnellement, je peux regarder des films du matin au soir.» Bertrand Tavernier, cinéaste (1941-2021)

Mais «l’ours» – un surnom qui baptisait aussi sa maison de production Little Bear – s’appliquait à lui-même la rigueur critique qu’il réservait aux autres. Il faut le voir se questionner, se déjuger même et s’autoflageller dans les mises à jour de «Cinquante ans de cinéma américain», une «bible cinéphilique» dont il avait entamé la rédaction en 1961 et qui, aujourd’hui encore, fait autorité. «Personnellement, je peux regarder des films du matin au soir.» Et d’avouer d’ailleurs qu’il lui arrivait d’y pleurer encore.

«Je n’aime pas le mot de cinéaste engagé, confiait cet immense technicien. Je parle des histoires du monde.» Bertrand Tavernier, cinéaste (1941-2021)

Rien de passéiste pourtant chez cet historien du réel. En 2009, le Français recrutait la star Tommy Lee Jones, belle tronche burinée d’idéaliste torturé comme il les aimait, pour mettre en scène Dave Robicheaux, le héros de James Lee Burke. Une aventure américaine qui ne ressemble en rien à la première, son évocation de Lester Young en 1986 dans «Round Midnight», où traînent en fans de jazz Herbie Hancock, Martin Scorsese, Philippe Noiret and Wayne Shorter. Sur sol de Louisiane cette fois, «Dans la brume électrique» défie la logistique, alternant moments oniriques de la guerre de Sécession et traque d’un serial killer sur fond de racisme et de machisme. «Je n’aime pas le mot de cinéaste engagé, confiait cet immense technicien. Je parle des histoires du monde.»

En 1994, Bertrand Tavernier vient au secours de la production en déroute de «La fille de d’Artagnan» et l’amoureux d’Alexandre Dumas va faire des merveilles malgré la très jeune Sophie Marceau qu’il lui faut cadrer avec l’aide de Philippe Noiret. Collection ChristopheL via AFP

Immortel citoyen du présent

Lui qui a le chic de décoiffer les actrices avec talent, voir Sophie Marceau en «Fille de d’Artagnan», ou Mélanie Thierry dans «La princesse de Montpensier», ne cesse ainsi d’expérimenter. Convaincu que l’argent tue le cinéma, le réalisateur se lance dans un cycle dépouillé d’artifice, mise à nu de la violence sociale qui sourd et en appelle à la révolution. Du documentaire de quatre heures sur «La guerre sans nom» en Algérie au crime nihiliste dans «L’appât», à l’éducation publique dans «Ça commence aujourd’hui» ou à la police dans «L. 627», Bertrand Tavernier redevenait citoyen du présent, immortel désormais dans les cinémathèques.