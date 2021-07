Météo en Suisse romande – Pour avoir un vrai été, il faudra encore patienter Après un mois de juin particulièrement orageux, juillet n’a pas commencé sous les meilleurs auspices avec de la pluie presque tous les jours. Faut-il faire une croix définitive sur le soleil pour les vacances? Corentin Chauvel

À quand les apéros sous le parasol, les baignades, la bronzette? Patrick Martin/24 Heures

«L’été où est-il?» chantait Boby Lapointe sur fond de coups de tonnerre et d’averse. Une ritournelle particulièrement dans l’air du (mauvais) temps actuel sur la Suisse, où se sont succédé un mois de juin largement orageux et ce début de mois de juillet tout aussi humide.

En attendant qu’une gentille fée nous ramène soleil et beau temps de saison comme elle l’avait fait (momentanément) avec le chanteur de Pézenas, il va falloir s’armer de patience.

Pour expliquer le temps de ces derniers jours, il faut monter jusqu’au nord de l’Europe. Entre l’Islande et la Scandinavie, les pressions sont plus élevées que la norme, avec pour conséquence des dépressions qui sont forcées de circuler plus bas sur l’Atlantique et l’Europe de l’Ouest.