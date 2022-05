Récit d’un soignant – «Pour avoir exercé ma liberté, je suis précarisé, marginalisé, invisible» Alors qu’ils ont suspendu leurs personnels non vaccinés, certains hôpitaux français ont obligé des soignants contaminés mais asymptomatiques à travailler. Un exclu témoigne. Alain Rebetez - Paris

Joseph Badicki travaillait au service de facturation d’un hôpital près de Paris. Il a été licencié pour avoir refusé d’être vacciné contre le Covid. MARIN DRIGUEZ / AGENCE VU

Depuis une semaine, plus besoin de masques dans les métros ou les transports publics, la dernière obligation liée au Covid est tombée, du moins jusqu’à la prochaine vague. La France a retrouvé son régime normal de liberté. Toute la France? Non! Car un petit nombre d’irréductibles résistent. Pour eux, le Covid est toujours là. Ce sont les personnels hospitaliers qui refusent de se faire vacciner et qui sont suspendus de leur travail depuis le 20 octobre, sans salaire.