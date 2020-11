Covid-19 – «Pour augmenter les tests, il faut l’aide des privés» L’État a homologué un centre de dépistage créé par l’entrepreneur Abdallah Chatila. Cette association questionne. Aurélie Toninato

Le nouveau laboratoire devrait produire jusqu’à 2400 analyses par jour. keystone

Les dépistages rapides du Covid-19 – grâce à des tests offrant un résultat en quinze minutes – devraient démarrer à large échelle ce vendredi. Ils seront assurés notamment par la Clinique de Carouge, pharma24 (située au sein de l’hôpital cantonal) mais aussi par le centre créé par l’entrepreneur genevois Abdallah Chatila, via sa société m3 Sanitrade, révélait la «Tribune de Genève»mercredi.

Sur quels critères cette entreprise privée, née au printemps dernier, a-t-elle été choisie par l’État? Si les cliniques disposent d’une expertise médicale établie, le partenariat avec cette jeune société questionne, notamment car il n’y a pas eu d’appel d’offres. Mais pour le Canton, il n’y en avait pas besoin: «Aucun mandat n’est attribué, ce n’est pas un marché, explique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité et de la santé (DSES). Nous sommes prêts à donner notre accord à ceux qui respecteront les conditions posées par l’Office fédéral de la santé publique et par nous, et qui permettent de couvrir nos besoins. m3 Sanitrade n’a pas été «choisie». La société respecte simplement les critères exigés en échange de l’autorisation de l’État, ajoute-t-il.