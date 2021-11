Commentaire sur la loi Covid – Pour apaiser, sortir du tout vaccinal

Au sortir d’une campagne anxiogène et dans une phase d’incertitude pandémique très forte, un oui massif à la loi Covid est sorti des urnes, plus important encore que celui de juin dernier. Les menaces, les intimidations et les manipulations ont été clairement sanctionnées ce dimanche. Rien ne les légitime.

Mais avant cela, de nouvelles mesures sanitaires paraissent inévitables. La 5e vague qui touche le pays et les incertitudes liées au nouveau variant Omicron demanderont sans doute un effort supplémentaire pour éviter que le système de santé ne déborde.

«Sortir du tout vaccinal en remettant sur un pied d’égalité la 3e dose, les tests, les gestes barrières et les limitations de capacité semble un compromis accessible.»

Dans ce contexte, la solution de facilité serait de marginaliser encore davantage les citoyennes et citoyens qui ont glissé un non dans l’urne et qui pour la plupart ne sont pas vaccinés. Mais pour quels résultats? L’obligation vaccinale? Éthiquement très problématique, elle ne sera qu’une source de radicalisation en plus. Le confinement des non-vaccinés? Disproportionné. L’extension du certificat Covid? Est-il vraiment plus utile d’un point de vue sanitaire que la limitation des capacités d’un établissement?

Le vaccin reste le moyen le plus efficace et avantageux pour se protéger contre les formes graves de la maladie, sans être toutefois un remède miracle. Sortir du tout vaccinal en mettant sur un pied d’égalité la 3e dose, les tests, les gestes barrières et les limitations de capacité semble un compromis accessible. Et l’irruption d’Omicron, dont la résistance aux vaccins interroge, est peut-être l’occasion de réaliser ce virage.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

