Sport pour nous – Pour aller loin, entraînez votre intestin Les adeptes de longs efforts avalent des kilomètres, mais aussi des calories. Manger permet de tenir le coup, encore faut-il parvenir à le faire pendant l’effort. Rebecca Garcia

La plupart des athlètes choisissent d’ingérer des glucides sous forme liquide. DR

Entre la ligne de départ et celle d’arrivée, une infinité de choses peuvent se produire. Les statistiques sont formelles: les coureurs de longues distances sont surtout victimes de problèmes intestinaux. Vomissements, diarrhées ou autres troubles indésirés s’invitent à la course. Jusqu’à devenir l’une des principales causes d’abandon en ultratrail.