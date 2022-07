Mondiaux d’athlétisme aux Etats-Unis – «Pour Ajla del Ponte, Eugene arrive trop tôt» L’entraîneur fribourgeois Laurent Meuwly évoque les Mondiaux qui commencent ce vendredi et l’état de forme de sa coureuse, freinée par une blessure cet hiver. Jean Ammann

Pour Laurent Meuwly, Ajla del Ponte «va dans la bonne direction». KEYSTONE

C’est le golden-boy de l’athlétisme suisse. En tant qu’entraîneur, Laurent Meuwly (47 ans) a gagné quatorze médailles internationales: trois d’argent et deux de bronze aux Mondiaux ainsi qu’aux JO; six d’or et trois de bronze aux Européens. Exilé aux Pays-Bas, où il s’occupe notamment de Femke Bol, la recordwoman d’Europe du 400 m/haies, le coach de la Tessinoise Ajla del Ponte évoque les Mondiaux de Eugene qui commencent ce vendredi.