Objectif Play-off – Pour accéder au Top 6, Ge/Servette devra réaliser un sans-faute Le GSHC peut encore se qualifier directement pour les play-off aux dépens de Davos. Le calendrier est favorable, mais les faux pas ne seront pas permis. Premier obstacle vendredi à Porrentruy contre Ajoie. Cyrill Pasche

Genève-Servette (avec, de gauche à droite, Moy, Pouliot, Jacquemet et Tömmernes) espère accéder directement aux play-off en décrochant une place dans le Top 6. ERIC LAFARGUE

Pour cela, il faudra combler les quatre points de retard sur les Grisons (6es avec cinq matches à jouer) et probablement réaliser un sans-faute lors des six matches restants au programme: à Ajoie, contre Zoug, Lugano, Ajoie et Lausanne aux Vernets, puis à Langnau. Pour rappel, le classement final de la saison régulière sera établi sur la base de la moyenne de points par match. «Nous avons un calendrier que l’on peut qualifier de favorable, mais Davos a tout de même les cartes en mains», explique Arnaud Jacquemet, le défenseur de 33 ans.