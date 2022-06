Trains bondés en Allemagne – «Pour 9 euros par mois, on ne va pas faire la fine bouche!» Le succès du forfait mensuel dans les transports a provoqué des scènes chaotiques dans les gares, alors que la compagnie ferroviaire allemande est déjà débordée en temps normal. Christophe Bourdoiseau - Berlin

L’engouement des Allemands pour l’abonnement à 9 euros par mois, permettant d’emprunter à volonté les trains régionaux, a saturé le réseau ferroviaire durant les congés de Pentecôte. Berlin, 4 juin 2022. Monika Skolimowska/dpa via AP

Les habitants de Sylt, une île très jolie de la mer du Nord, s’étaient préparés à une ruée de nouveaux touristes avec l’introduction du pass à 9 euros. En effet, des millions d’Allemands sont déterminés à utiliser l’abonnement mensuel exceptionnel à prix cassés, valable jusqu’au 31 août dans tous les transports en commun d’Allemagne et dans les trains régionaux.



Qui n’irait pas rejoindre, pratiquement gratuitement, les plages de sable de l’une des stations balnéaires les plus belles et les plus chics du pays? Mais ils ne s’attendaient pas à voir débarquer des bandes de punks! Affalés devant les supermarchés et dans les rues piétonnes, bouteilles de bière à la main, les jeunes coiffés d’iroquois se baignent depuis quelques jours dans les bassins publics en écoutant de la musique rebelle et en hurlant des slogans anarchistes et hostiles à l’autorité.