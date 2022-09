Sondage sur l’électricité – Pour 75% de la population, la transition énergétique est trop lente La majorité veut passer plus rapidement aux énergies renouvelables et bannir les centrales nucléaires, malgré le risque de manque d’électricité. Iwan Städler

Les installations solaires ont la cote, aussi dans son propre environnement. Photo: Keystone

La menace de pénurie de gaz et d’électricité a conforté de nombreux Suisses et Suissesse dans l’idée que le tournant énergétique avance trop lentement. Dans un sondage réalisé par l’institut de recherche Sotomo, à la demande de l’entreprise énergétique bernoise BKW, trois quarts des personnes interrogées sont de cet avis. Ce sont surtout les femmes, les personnes ayant un niveau d’études supérieur et les Romands qui demandent un rythme plus soutenu.