Chronique économique - Poupées russes à la sauce ukrainienne

Sur le terrain militaire, les choses sont claires: l’envahisseur russe s’emploie à encercler l’Ukraine pour, en particulier, la couper de ses débouchés maritimes. Mais réciproquement, les alliés occidentaux sont en train d’encercler la Russie sur ses marges continentales, atlantiques et pacifiques. On a donc bien affaire, en somme, à une sorte de jeu de poupées russes, dont la victime première sera bien entendu la nation agressée, mais où l’agresseur risque aussi de payer cher sa folle expédition - c’est tout l’enjeu des sanctions décidées contre lui.

Sur ce terrain économique, les choses sont beaucoup moins claires que sur celui des armes. L’Occident dépend encore en partie de l’appareil postsoviétique pour son approvisionnement en énergie et en minéraux stratégiques. Difficile donc, pour lui, de réorienter rapidement ses sources de pétrole, gaz et métaux rares. Délicat aussi, pour lui, de laisser choir ses entreprises, petites, moyennes et parfois même grandes, qui non seulement commercent régulièrement avec des partenaires russes ou biélorusses, mais, dans de nombreux cas aussi, ont implanté entre Bug et Oural des ateliers de montage. Le cas Stadler Rail (usine à Minsk!) tinte par exemple à l’oreille des Suisses.

Mais il faut aller de l’avant, avec la détermination que nourrit le constat des atrocités que commettent délibérément les envahisseurs, de plus en plus sauvages et brutaux, sur des cibles indistinctement civiles, résidentielles et même sanitaires.

Insensible aux pressions, désormais planétaires tant l’indignation est partagée aux quatre coins du monde, le locataire autocrate du Kremlin croit pouvoir compter, outre le feu nucléaire, sur une population obéissante et acquise à sa cause (plus de 70% d’opinions favorables au dernier sondage a-t-on appris, mais les chiffres sont invérifiables, et les sondés souvent réduits à mentir). Dans cette mesure-là, les sanctions apparaissent de bien faible efficacité, puisque le peuple russe assisterait stoïquement au retour des pénuries qu’il a déjà maintes fois subies, par temps de guerre comme par suite logique des erreurs stratégiques de ses dirigeants.

Mais, cette fois-ci, des classes moyennes, et surtout une jeunesse largement occidentalisée, sont frappées dans les habitudes de consommation qu’elles ont acquises depuis la chute de l’URSS. À cet égard, la fermeture des magasins Ikea, des boutiques de luxe italien, sans compter l’accès désormais interdit, faute de cartes Visa et MasterCard bloquées, à d’autres fournitures indispensables au bien-vivre, représentent un véritable choc.

Aussi, lorsque peu à peu il apparaîtra évident que la faute en revient non à un Occident honni comme l’assène la propagande, mais à une direction poutinienne engagée dans la folle poursuite des chimères que l’on sait, l’opinion finira par basculer. Déjà, on rapporte que jusqu’au fin fond des villes de Sibérie et à la périphérie de la fédération, des mouvements de protestation commencent à se former contre la guerre.

Si les piètres conditions de vie seront ainsi le premier moteur du mécontentement, la vision des horreurs d’une guerre qui ne pourra pas être indéfiniment masquée par les médias officiels achèvera de convaincre le peuple russe que le moment est venu de changer de régime. Sous quelle forme, avec quels moyens et combien, hélas, de sang versé, il est pour l’heure impossible de le dire. Mais le changement viendra.

