Hockey sur glace – Pouliot percute un arbitre et plaide la thèse de l'accident

L’image de l’«accident». MySports (Capture d’écran)

L’arbitre Micha Hebeisen a été percuté par Marc-Antoine Pouliot à la 37e minute de jeu du derby romand entre GE Servette et FR Gottéron aux Vernets (4-1). Coup intentionnel? Maladresse?

La question, ce jeudi matin, est de savoir si une enquête sera ouverte et si l’attaquant de GE Servette écopera d’une suspension. Il y a tout juste une année, son coéquipier Jonathan Mercier avait dans un premier temps été suspendu pour sept matches, avant de voir sa peine raccourcie à trois rencontres.

Marc-Antoine Pouliot s’est expliqué au micro de MySports directement après la rencontre. Le néo-Suisse plaide l’accident. «Le puck était dans le coin et j’ai essayé de prendre une décision et tenté d’éviter l’arbitre. Malheureusement, je n’y suis pas parvenu. Ce n’était évidemment pas mon intention de le percuter. Je me suis excusé auprès de lui et je suis content de voir qu’il va bien.»

Pour l’heure, aucune enquête n’a (encore) été ouverte contre Marc-Antoine Pouliot. Vendredi, les Aigles se déplacent à Rapperswil puis ils recevront le HC Bienne le lendemain aux Vernets. Avec ou sans Pouliot?

