Six matches de suspension – Pouliot a pris cher, un recours est attendu L’attaquant des Aigles a été lourdement sanctionné par le juge unique pour avoir envoyé valser l’arbitre Micha Hebeisen, mercredi dernier. Mais l’affaire n’est pas terminée. Jérôme Reynard

Marc-Antoine Pouliot est officiellement suspendu jusqu’au 1 er mars. KEYSTONE

La sanction est tombée lundi après-midi et elle est lourde. Pour avoir violemment percuté (et commotionné) l’arbitre Micha Hebeisen mercredi dernier lors du derby face à FR Gottéron, Marc-Antoine Pouliot a écopé d’une suspension de six matches, assortie d’une amende de 8700 francs.