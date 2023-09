Poudrière sahélienne – «Au Mali, la lutte de la junte contre le djihadisme est un échec total» L’État islamique a doublé son emprise sur le territoire malien en un an. Une dynamique qui menace une région déjà secouée par les putschs. Théophile Simon

Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta (à droite), et son homologue au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, assistent à une parade militaire à Bamako le 22 septembre 2022. OUSMANE MAKAVELI/AFP

C’est un rapport peu reluisant pour la junte malienne, et qui pourrait inquiéter ses alliés burkinabés et nigériens. Selon un rapport de plusieurs experts de l’ONU divulgué par les médias américains fin août, les djihadistes de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) auraient doublé la superficie des territoires qu’ils contrôlent au Mali en l’espace d’un an. Leurs rivaux du groupe Al-Qaida (GSIM) seraient eux aussi en pleine phase ascendante. Ils tireraient notamment les bénéfices du délitement de l’accord de paix d’Alger de 2015 conclu entre le gouvernement malien et les rebelles indépendantistes touareg du nord du Mali.