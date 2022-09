Bande dessinée – Posy Simmonds recevra le Grand Prix Töpffer L’auteure britannique est connue pour différents romans graphiques. Philippe Muri

Posy Simmonds, dessinatrice, auteure de plusieurs romans graphiques. LUCIEN FORTUNATI

Succédant à Catherine Meurisse, c’est l’auteure britannique Posy Simmonds qui recevra cette année le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée. Le prix lui sera remis le 1er décembre aux côtés des lauréat-e-s du Prix Töpffer Genève et du Prix Töpffer de la jeune bande dessinée.

Si elle a œuvré pour un large éventail de magazines et de journaux britanniques, Posy Simmonds est connue pour ses romans graphiques «Gemma Bovery», «Tamara Drewe» et «Cassandra Darke». Les deux premiers nommés ont été adaptés au cinéma. Membre de la Royal Society of Literature, Posy Simmonds a aussi créé plusieurs livres pour enfants.

Personnalité confirmée

Du côté du Prix Töpffer Genève 2022, récompensant une personnalité genevoise confirmée de la BD, sont en lice: Sarah André pour «Bande originale» (Ed. Ripopée), Alex Baladi pour «Saturnine» (Ed. Atrabile) et Noémie Weber pour «Le monde des animaux perdus» (Ed. Gallimard).

Pour leur part, Jeanne Nidegger, Diana Vlasa et Melisa Ozkul sont nominées pour le Prix Töpffer de la jeune bande dessinée 2022, sacrant une nouvelle personnalité de la bande dessinée n’ayant jamais publié.



