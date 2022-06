S’il y a un besoin à pourvoir dans la structure pour la rentrée, ce sera bien évidemment en juin ou juillet qu’aura lieu le recrutement. Septembre et octobre sont deux mois très propices à l’emploi, donc anticipez votre candidature et démarquez-vous dès maintenant.

La période estivale est synonyme de moins de concurrence: moins de CV et plus de chance pour vous faire remarquer.

En été, il y a généralement moins d’offres d’emploi postées, alors pensez au marché caché! Préférez la candidature spontanée, éveillez l’intérêt du recruteur, qui sera plus disposé à vous rencontrer car cette période est aussi plus calme et moins stressante pour lui. Il sera plus détendu et aura plus de temps à vous consacrer.