Justice – Postfinance ne peut empêcher l'audition de témoins Les juges de Mon Repos ont débouté la filiale de La Poste, qui entendait empêcher deux interrogatoires en lien avec l’enquête sur le boycott présumé de solutions de paiement mobile.

Les plaintes visaient les auditions de l'ancien CEO de Twint et d'un collaborateur de Postfinance. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur deux recours de Postfinance. L'entreprise entendait empêcher l'audition de témoins dans l'enquête sur le présumé boycott d'Apple Pay.

Ancien CEO de Twint

La Commission de la concurrence (Comco) examine si Postfinance ne s'est pas entendue avec d'autres entreprises financières pour favoriser l'application nationale de paiement mobile Twint au détriment d'autres solutions internationales.

Les plaintes visaient les auditions de l'ancien CEO de Twint et d'un collaborateur de Postfinance. En première instance, le Tribunal administratif fédéral avait autorisé ces auditions de témoins.

Il avait cependant précisé que les interrogatoires devaient être purement factuels. Le TAF rappelait le principe de l'interdiction de l'auto-incrimination.

Enquête contre plusieurs banques

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours car il ne s'agit que de décisions intermédiaires. Il n'en résulte aucun désavantage irréparable pour Postfinance.

En novembre 2018, la Comco a ouvert une enquête contre plusieurs banques et instituts financiers suisses qui refusaient des solutions de paiement mobile, notamment Apple Pay et Samsung Pay, pour ne coopérer qu'avec Twint. (Décisions 2C_342/2020 et 2C_343/2020 du 2.6.2020)

( ATS/NXP )