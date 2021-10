Lettre du jour – Poste: l’agonie d’un service public Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 13 octobre

Après avoir démonté l’ancienne régie sous l’acronyme PTT, où les bénéfices des télécoms allaient combler le déficit de La Poste, afin de maintenir une prestation de qualité à un moindre coût et quel que soit le lieu de notre pays, nos autorités assistent indifférentes à la fin d’un service public.

À l’époque, on nous avait garanti que La Poste allait toujours recevoir une aide de la Confédération afin de maintenir les prestations en tant que service public. La Poste, comme naguère Swissair, était une référence et un lien fédéral.

La suite on la connaît, fermeture d’un grand nombre des bureaux de poste malgré les mobilisations des citoyens et des collectivités publiques et le fait que ces bureaux étaient des lieux structurants, du point de vue social, dans les quartiers. L’argument étant qu’ils n’étaient pas rentables.

Alors on les transforma en épiceries ou en bazars afin de produire des excédents. Mais depuis quand un service public doit être rentable?

Fini les postiers qui connaissaient les villageois et qui, à ce titre, informaient, aidaient et sécurisaient les personnes âgées. Aujourd’hui, ce sont des emplois précarisés. Leurs activités étant chronométrées, ils n’ont même pas le temps de s’arrêter pour saluer!

Enfin, alors que La Poste est bénéficiaire, on nous augmente l’affranchissement des lettres et en catimini on nous fait payer la boîte postale qui était gratuite, car on considérait que le fait de disposer d’une boîte réduisait le nombre d’objets à distribuer.

Alors, pourquoi ne pas dire que ce n’est plus un service public, mais une société à capital publique chargée de fournir des excédents à la Confédération? C’est une manière de parafiscaliser les citoyens et citoyennes. À moins que le nouveau président, ancien conseiller aux États socialiste, décide de revenir sur ces successives privatisations!

Alberto Velasco, député

