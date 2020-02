En première ligne pour défendre les droits de l’enfant

Moqueries, menaces, violences... Entre 5 et 10% des élèves suisses seraient touchés par le harcèlement scolaire. Le phénomène est désormais sur toutes les lèvres. Une prise de conscience qui est pourtant relativement récente, remarque Zoé Moody, professeure à la HEP Valais et chercheuse au Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE). «Il y a encore quelques années, élèves et enseignants n’avaient pas les mots pour exprimer ce qu’ils vivaient ou observaient. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, le harcèlement est devenu l’affaire de tous.»

La jeune femme d’origine suisse et britannique s’intéresse de longue date aux questions d’éducation. Issue d’une famille «où ceux qui ont pu faire des études sont devenus enseignants», elle obtient un bachelor à la Haute École pédagogique BEJUNE (Berne, Jura, Neuchâtel), à Delémont. «Cette formation a répondu à beaucoup de mes questions sur l’enseignement, mais je me suis aussi rendu compte que j’avais pris beaucoup de plaisir à réaliser un mémoire de recherche consacré au contexte scolaire.»

Elle poursuit alors ses études avec un focus sur les droits de l’enfant. «Je me suis intéressée à la question du harcèlement entre pairs, non pas comme un enjeu de protection des enfants mais avant tout comme une question de respect de leurs droits.» La première étude sur le harcèlement à laquelle elle collabore, menée en Valais en 2012, connaît un important écho et participe à l’adoption de premières mesures spécifiques à ce problème.

Le travail de la trentenaire se répartit aujourd’hui entre des recherches menées au CIDE et la formation des futurs enseignants. «Je ne fais pas juste de la recherche pour le plaisir de la connaissance, mais aussi dans l’optique de transmettre des outils qui puissent être utiles aux futurs enseignants.»

Parallèlement à ses travaux sur le harcèlement, la jeune femme consacre une partie de son temps à un projet de recherche qui porte sur le chemin de l’école. «Il s’agit d’un espace propice à certaines violences. Mais il s’agit aussi d’un endroit où les jeunes mettent à plat leurs différends et réussissent à régler leurs problèmes.»