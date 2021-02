Biographie – Portrait d’une intrépide La photoreporter genevoise Laurence Deonna raconte la rébellion de la journaliste Lira Baiseitova contre le gouvernement de son pays, le Kazakhstan. Pascale Zimmermann Corpataux

Lira Baiseitova DR

Publié en février 2020, le dernier livre de la Genevoise Laurence Deonna, photoreporter passionnée d’Orient, a eu les ailes coupées par le Covid. Dès la réouverture des librairies, on découvrira avec «Lira Baiseitova» le portrait d’une lanceuse d’alerte qui n’a pas froid aux yeux. Cette intrépide, amie de l’auteure et réfugiée politique à Genève depuis 2002, est entrée en rébellion contre le gouvernement de son pays, le Kazakhstan – ex-satellite soviétique grand comme cinq fois la France, situé entre la Russie, la Chine, l’Ouzbékistan et le Kirghizistan.

Journaliste, Lira Baiseitova a fondé dans son Karaganga natal un hebdomadaire indépendant osant dénoncer scandales politiques et affaires de corruption, «Respublika 2000». Elle paiera son audace au prix fort: Lira se fait molester par un «gros bras» et en garde aujourd’hui encore les séquelles. Plusieurs membres de sa rédaction disparaissent, victimes d’improbables accidents. Son frère succombe aux coups dans un train de nuit.

Mais le pire reste à venir. Le 16 mai 2002, sa fille Leila, elle aussi journaliste, se voit arrêtée pour recel et consommation de drogue. Elle a 25 ans et un petit garçon. Leila sera retrouvée morte dans sa cellule. Suicide par pendaison, affirment ses geôliers. Ce décès marque pour Lira la fin du combat, dans son pays du moins. Elle se réfugie avec son petit-fils à Genève, où elle vit toujours.