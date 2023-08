Portrait de familles 8/8 – La joyeuse tribu «Rubik’s Cube» d’Isa et de Gwen La famille nombreuse, recomposée et arc-en-ciel des deux Genevoises, regroupe notamment huit enfants, cinq petits-enfants et une arrière-grand-mère nonagénaire. Aurélie Toninato

Durant tout l'été, la «Tribune de Genève» dresse chaque semaine le portrait d'une famille formidable à sa manière.

Un Rubik’s Cube. C’est par l’image de ce célèbre casse-tête cubique que Gwen, 40 ans, et Isa, 57 ans, symbolisent leur famille. Pour sa multitude de couleurs qui tourbillonnent dans tous les sens, mais qui finit par s’aligner harmonieusement. Leur famille coche toutes les cases de l’atypique: nombreuse, recomposée et arc-en-ciel (homoparentale). Au-delà ces étiquettes, une seule a véritablement de l’importance pour ces deux Genevoises: c’est une tribu où l’on s’aime.

Même l’entrée de la maison d’Isa et de Gwen est atypique: la porte a été condamnée pour créer des WC au rez. Alors on pénètre dans leur univers par le jardin. Le conventionnel remplacé par la simplicité et la convivialité; une entrée à leur image. Leur «maison du bonheur», dixit Isa, en a vu des générations passer cette porte improvisée. Elle a hébergé les six enfants d’Isa: sa fille aînée, qui ne souhaite pas être médiatisée, Jeff, charpentier naval, Elliott, artiste et enseignant au cycle en art, Vaïna, collaboratrice administrative – tous les quatre nés d’un premier mariage –, Jayant, musicien, et Maëva, encore en formation, fruits d’une seconde union. Le plus âgé a 37 ans, la plus jeune 18 ans.

Depuis 2018, la maison voit également grandir les deux garçons de Gwen, William, bientôt 13 ans, très investi chez les scouts, et Darwin 10 ans, fan de hockey et de basket. Et ce n’est pas fini: l’une des chambres de la maison est ponctuellement louée à des étudiants.

Sur la photo de famille, il faut encore ajouter cinq petits-enfants, la maman d’Isa âgée de 96 ans, ainsi que la «maman de cœur» philippine de Gwen, Tita. L’organisation des fêtes de Noël et des anniversaires est devenue un vrai défi. «En été, ça va, on peut être dehors. En hiver, ça devient difficile de trouver un lieu! Mais on se débrouille.»

Le mariage de deux familles

Avant qu’elles ne cheminent ensemble, Gwen et Isa ont tracé leur propre voie. La première, qui a d’abord travaillé auprès de personnes en situation de handicap et alcoolodépendantes, avant d’être éducatrice spécialisée auprès d’adolescents, explique avoir toujours eu le désir de fonder sa propre famille. Un souhait concrétisé avec son ex-compagne en 2010, avec la naissance de William, puis de Darwin deux ans plus tard.

Quant à Isa, journaliste et responsable du service Culture et Communication dans une commune, après treize ans passés avec son premier mari et neuf avec le second, elle se met en couple avec une femme. «Lorsque j’ai annoncé la nouvelle à mes enfants, l’un de mes fils, âgé alors de 16 ans, a déclaré: «Tant que maman est là et qu’elle s’occupe de nous, je ne vois pas où c’est un problème.» Tous l’ont facilement accepté, même s’ils n’en parlaient pas forcément ouvertement à l’école.

C’est en 2010 que les deux femmes se rencontrent pour la première fois. Toutes deux sont alors «en couple et heureuses», mais ce premier contact les marque. Elles ne se recroiseront que sept ans plus tard, désormais célibataires: «Je me souviens exactement du moment où je l’ai aperçue, j’ai ressenti quelque chose de très fort qui m’a bouleversée» raconte Isa. Émotion partagée par Gwen: «J’étais complètement saisie. J’ai su que c’était elle, LA personne de ma vie.» Isa continue: «On a tout de suite été connectées. Mais j’ai mis quelques semaines pour oser entrer pleinement dans cette relation, principalement en raison de la différence d’âge! Mais très vite, c’est devenu une évidence pour moi. Tous mes proches et mes enfants ont rapidement adoré Gwen.»

Seule Maëva, alors âgée de 12 ans, réagit plus fortement. «J’ai pleuré, confie-t-elle. Pas parce que c’était une femme, pas à cause de la différence d’âge, ça, c’est sans importance. Mais parce que j’avais peur que ma maman souffre si jamais elles se quittaient.»

«On a gagné une grande sœur et un grand frère»

Six mois après ce «coup de foudre», Gwen et ses deux enfants - dont elle partage la garde avec son ex-compagne - emménagent dans la maison, avec Jayant et Maeva qui y vivent encore. L’union des deux familles se fait très spontanément, racontent les deux mamans. «Les enfants ont vu qu’on s’aimait vraiment.» «On s’entend tous très bien, abonde Maëva. Et leur arrivée a rempli de vie les pièces vides de la maison, après le départ des aînés!» La jeune femme n’échangerait sa famille pour rien au monde.

Dans cette farandole de frères et sœurs, un préféré? Elle rit. «Je les aime tous très très fort mais j’ai vraiment une relation particulière avec Jayant. C’est la personne la plus importante de toute ma vie.»

Darwin et William confient qu’au moment de l’emménagement, ça leur a fait «bizarre» mais qu’ils se sont vite habitués et qu’ils s’entendent tous très bien. Le cadet partage notamment la passion de Jayant pour le hockey et ils croisent les cannes dans le jardin. «On a gagné des grandes sœurs et des grands frères» résume William.

Au début, le quotidien de la famille recomposée est particulièrement hyperactif, entre les gardes alternées, le travail «à 200%», les tâches ménagères, la confection des repas que les deux mères se partagent un jour sur deux, les activités des enfants et leurs divers rendez-vous. Le secret? Un agenda partagé. «C’est vital! On y inscrit tout, expliquent-elles. On a aussi un groupe WhatsApp «logistique maison». Une famille nombreuse, qui plus est avec des gardes partagées, est un vrai défi organisationnel. Le quotidien est rempli et minuté. Mais on arrive toujours à trouver du temps pour nous deux. Et pour inviter des amis à la maison: il y a toujours plein de vie chez nous!»

Quelle est la chanson emblématique de votre famille? «Ma drôle de vie», de Véronique Sanson. On l’écoute tout le temps, les paroles vont bien avec la nôtre de drôle de vie!

Le plat familial par excellence? Les fajitas. Les enfants adorent. Chacun fait à sa sauce, à l’image de la vie dans notre famille.

Une tradition indéboulonnable? Les vacances de ski à St-Luc. J’y vais (ndlr: Isa) depuis vingt ans, parfois on s’est retrouvés à plus de dix, entre les enfants et leurs copains. C’est toujours un grand plaisir. William: Et les fêtes de Noël avec le Père Noël secret (tirage au sort des cadeaux).

Un souvenir marquant tous ensemble? Notre mariage, le 3 juin 2023. On s’est tellement battus pour que les couples homosexuels soient reconnus et accèdent enfin aux mêmes droits que les autres couples et familles, alors lorsque le mariage pour tous a été accepté, on a saisi cette chance de pouvoir célébrer notre amour, entourées de nos enfants évidemment.







