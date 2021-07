Centre culturel au bord du Rhône – Porteous fête les premiers jalons de sa renaissance Le bâtiment désaffecté de la station d’épuration d’Aïre accueillait ce week-end son premier événement culturel de l’été. La fête lance la création d’une coopérative, pour faire revivre le lieu. Aurélie Toninato

Au programme de l’événement Porteous est à vous: fresque participative, sérigraphie et concert du groupe Les Mambas du Bayou. PIERRE ALBOUY

Ce week-end, Porteous a vibré au rythme d’un concert «tropical-funk-psychédélique» et de performances acoustiques au violon et harpe. Il a senti le fromage, s’est paré de lumières, a gagné des nouveaux tatouages colorés sur son rez. L’association Porteous, qui a investi en 2018 ce bâtiment désaffecté de la station d’épuration d’Aïre et l’a occupé durant six mois, a organisé deux jours d’événements culturels. Une première estivale qui inaugurait la renaissance du lieu et lançait la création d’une coopérative destinée à faire de cet ancien site de traitement des boues un centre culturel.