Culture – Porteous démarre son chantier par la buvette Le site au bord du Rhône va se transformer en centre culturel par étapes. Ça débute par un lieu d’échanges pour concevoir le projet. Christian Bernet

Le centre culturel prévu dans le bâtiment Porteous va se créer par étapes, avec la participation d’associations diverses. ENRICO GASTALDELLO

Porteous ne sera pas une prison, mais un lieu dédié à la culture. Cela, on le sait depuis deux ans. Ce qu’on ignorait encore, c’est la forme qu’allait prendre ce projet. Allait-on créer une grosse institution à coups de millions avec couper de ruban ou, au contraire, une structure plus légère, basée sur la participation d’associations diverses? C’est vers cette deuxième solution qu’on s’oriente. Et cela représente une victoire pour le collectif qui a investi en été 2018 ce bâtiment désaffecté de la station d’épuration d’Aïre.

«C’est une très bonne nouvelle, se réjouit Gahla Doerig, membre de l’association Porteous. Nous craignions que le site soit fermé durant des années le temps qu’un projet soit ficelé après d’interminables débats.» La commission qui a planché sur l’avenir des lieux a opté pour une solution souple. Une partie du bâtiment sera ouverte prochainement et le projet sera conçu par étapes, au gré des envies, des besoins, des moyens à disposition et surtout des possibilités qu’offre ce bâtiment.