Tendances de consommation – Porté par la vague verte, le lin séduit à nouveau Que ce soit pour confectionner des vêtements ou en mode salade, le lin, à la culture très écologique, opère son grand retour. Nicolas Pinguely

Le styliste français Jacquemus a mis en avant le lin lors de la Fashion Week de Paris de janvier 2020. Peter White/Getty Images

On l’avait presque oublié, le tissu en lin. Si vite froissé, plus guère tendance et très cher. Eh bien, son retour sur le devant de la scène est tonitruant. La confection haut de gamme se l’arrache. «Ça revient, on le sent, observe Suzanne De Freitas, designer à Genève. J’ai été scotchée cette année par le défilé haute couture de Dior, inspiré par le retour vers la nature, caractérisé par les belles matières utilisées, notamment le lin.»

Car le lin est dans l’air du temps. «Ce tissu colle à la nouvelle philosophie de consommation, où l’on veut faire attention à la planète, et qui privilégie le local, le vegan et le bio», ajoute-t-elle.