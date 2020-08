Petite enfance – Port du masque obligatoire dans les crèches genevoises À la suite de plusieurs cas déclarés au Covid-19, le Canton décide d’imposer la protection pour tous les éducatrices et éducateurs. Céline Garcin , Olivier Francey

Image d’illustration. ©Frank Mentha TDG

Tous les adultes œuvrant dans le cadre des structures de petite enfance seront tenus de porter le masque. Plusieurs collaborateurs ayant été déclarés positifs au Covid-19, le Canton de Genève a ainsi décidé d’imposer cette protection ce vendredi matin. Selon le porte-parole du département la Santé Laurent Paoliello: «Sept professionnels ont été testés positifs dans quatre structures différentes au cours des 72 dernières heures». Ce qui a entraîné la mise en quarantaine… d’une quarantaine d’enfants. Pour l’heure, aucune crèche n’a fermé ses portes.

«Dans les crèches, on observe une grande proximité intergénérationnelle. Il est impossible pour les collaborateurs de respecter la distance sociale entre adultes et avec les enfants, explique Laurent Paoliello, porte-parole du département de la Santé. Le risque est alors de devoir mettre tout le monde en quarantaine à chaque contamination. Avec le masque, ce ne sera plus le cas. Nous évitons donc le risque de devoir fermer des établissements.»

Reste que porter un masque face à des enfants en bas âge n’est pas anodin. Laurent Paoliello se dit conscient de l’impact de la mesure. «Nous évaluerons régulièrement s’il est nécessaire de la maintenir ou pas», précise le porte-parole.

Précisons encore que le port du masque est obligatoire pour tous les collaborateurs, si et seulement si la distance interpersonnelle d’un mètre cinquante ne peut être respectée. Sont donc concernés: les crèches, les garderies et les jardins d’enfants.