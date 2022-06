Infrastructures portuaires à Genève – Port-Choiseul s’est refait une beauté Situé à Versoix, le deuxième plus grand port genevois a fait l’objet d’une énorme rénovation. Xavier Lafargue

Après 60 ans, «il faut se prêter à un traitement de fond». La phrase est du conseiller administratif de Versoix Cédric Lambert, présent ce 28 juin à la cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation de Port-Choiseul. Une restauration lourde, qui s’est étalée sur de longs mois durant l’hiver et le printemps 2021-2022. Aujourd’hui, le deuxième plus grand port genevois (700 places d’amarrage, contre 900 aux Eaux-Vives) s’est refait une beauté.

«Port-Choiseul accueille une multitude d’activités regroupant des professionnels comme des bénévoles.» Cédric Lambert, conseiller administratif à Versoix

«Ce projet d’envergure a été réalisé en deux parties», indique François Beetschen, ingénieur infrastructures portuaires à l’Office cantonal de l’eau. «En premier lieu les opérations de dragage, puis les travaux sur les infrastructures.» Quelques chiffres (lire l’encadré) donnent un bon aperçu de l’ampleur de la tâche. Par exemple les 11’000 m³ de sédiments qui ont été retirés des eaux versoisiennes, puis immergés au large de Gland (VD). Ou encore les 130 corps-morts (dalle de béton entre autres) qu’il a fallu retirer, nettoyer puis immerger à nouveau, et les 9000 m² de surface de digues et d’estacades qui ont été assainies et rénovées, l’agrandissement du ponton de mâtage et la restauration des grues.

De grands marins

Mais Port-Choiseul, ce n’est pas que des places d’amarrages. C’est d’abord une histoire, étroitement liée à Etienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville, duc de son état qui, il y a deux siècles et demi, rêvait de construire un port à même de concurrencer celui de Genève. Rappelons qu’en 1770, Versoix était encore française… Ces grands travaux n’ont jamais abouti, le duc étant tombé en disgrâce auprès du roi Louis XV.

En chiffres Afficher plus La rénovation de Port-Choiseul, c’est notamment: 1,96 million de francs investis par le Canton 11’000 m3 de sédiments ôtés ayant nécessité plus de 100 voyages par bateau. 4000 m2 de barrages flottants posés pendant les travaux de dragages 9000 m2 de surface de digues et d’estacades restaurés 500 échelles d’accès changées, 50 nouvelles échelles de sécurité posées 8 km de chaînes d’amarrage changées 3000 nouvelles manilles 130 corps-morts nettoyés puis immergés 2500 points de traitement de carbonatation

