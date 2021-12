Carnet noir – Ponte de la Préhistoire, Alain Gallay est décédé Le professeur genevois s’en est allé mardi, à l’âge de 83 ans. Ses fouilles et ses recherches ont radicalement fait progresser nos connaissances sur le Néolithique en Suisse romande, et bien au-delà. Erwan Le Bec

L’archéologue et ethnologue Alain Gallay était connu pour ses recherches sur le Néolithique, en associant fouilles et approches humaines. ERIC ROSET

Une page de l’archéologie suisse se tourne. Alain Gallay, ancien professeur en archéologie préhistorique, s’en est allé mardi à l’âge de 83 ans. Pionnier de la discipline, on lui doit une bonne partie de nos connaissances sur le Néolithique en Suisse, voire en Europe.

«C’était un grand chercheur, un très grand savant. Il s’inscrivait toujours dans un cadre théorique et ne se permettait jamais d’approximation», note son ancienne étudiante aujourd’hui professeure, Marie Besse.

Derrière sa posture de théoricien auteur d’approches rigoureuses, Alain Gallay était connu du public pour plusieurs publications ou expositions qui ont fait date, et qui ont contribué à faire connaître ces périodes charnières de notre histoire lointaine. On retiendra «Des Alpes au Léman, images de la préhistoire», dont les données et les images restent d’actualité. Un des traits du personnage: «Il avait une approche d’esthète très poussée, pour les dessins ou les images, un coup d’œil certain, note encore Marie Besse. Loin d’être un chercheur isolé, il publiait énormément, dans un cadre scientifique ou pour la cité.»