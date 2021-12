Urbanisme – Pont-Rouge, une place minérale, huit bancs. Et ça plaît? La Ville de Lancy inaugure officiellement jeudi soir la nouvelle place du quartier. On a tâté le terrain avant les discours. Cathy Macherel

La nouvelle place de Pont-Rouge, avec ses bancs, son pavement de pierre, un peu de goudron, et des arbres appelés à grandir et à supporter la chaleur. LAURENT GUIRAUD

Pont-Rouge. Le lieu évoque à certains Genevois nostalgiques des fêtes à l’esprit «guinguette» au bord de l’Aire, dans un de ces rares endroits en ville qui était encore non domestiqué. Un de ces lieux alternatifs, comme on disait, avant que de chics maisons cubiques ne viennent occuper les lieux. Trêve de bons souvenirs d’avant 2010, cela fait quelques années déjà que tout cela a disparu.

Depuis, bien d’autres grands immeubles ont poussé à quelques encablures de la petite rivière, de l’autre côté de la route du Grand-Lancy. Mi-quartier d’affaires, mi-quartier d’habitation construit autour de la gare du Léman-Express, voilà le Pont-Rouge du renouveau, avec au pied des grands immeubles ses restaurants, take away et commerces de proximité. En général, les gens, surtout ceux qui n’y habitent pas, adorent ou détestent.