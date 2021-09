Exposition en l’Île – Polly, ni vraiment garçon ni fille Sur la belle écriture de Fabrice Melquiot, Isabelle Pralong met en images une histoire de genre sensible et forte. Rencontre avec la dessinatrice genevoise. Philippe Muri

«Polly», la couverture. Ed. La joie de lire

Il ou elle? Polly ne se sent ni garçon ni fille. Il porte aussi bien des costumes et des souliers vernis que des jupes courtes ou des robes longues. Certains soirs, Polly se sent femme, profondément femme. Et d’autres, plutôt homme. Dans un monde où l’on veut tout définir, au sein d’une société obsédée par le conformisme, il-elle échappe à toute tentative de classification. Et dérange, forcément. À sa naissance déjà, son genre avait semé le trouble. Zizi ou zézette? Pour cet intersexe, Fabrice Melquiot a inventé un néologisme: «ziziette», quelque chose de la rencontre de l’un avec l’autre.