Biodiversité en danger – Pollution par du lisier de deux cours d’eau à Saint-Ours L’écosystème de la commune fribourgeoise a été touché, mais pour l’heure aucun poisson mort n’a été découvert. Une enquête est en cours.

Deux cours d’eau ont été pollués par du lisier à Saint-Ours, dans le canton de Fribourg Police cantonale Fribourg

Deux cours d’eau sur la commune fribourgeoise de Saint-Ours ont été pollués mardi au lisier. L’écosystème a été touché, mais pour l’heure aucun poisson mort n’a été découvert. Une enquête a été ouverte, a annoncé vendredi la police cantonale fribourgeoise.

C’est mardi vers 10h00 que la police a été informée de la pollution du Guchetbach et du Gottéron par du lisier. Une patrouille et le garde-faune ont constaté qu’une quantité indéterminée de lisier s’était écoulée dans ces ruisseaux via des canalisations d’eaux claires.

Les premières investigations ont permis de situer l’origine de la pollution dans une exploitation agricole à proximité.

ATS

