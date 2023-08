Politique sportive à Genève – Clint Capela marque son soutien au sport genevois Le joueur des Hawks d’Atlanta en NBA devient ambassadeur de l’initiative pour une politique sportive ambitieuse à Genève. Luca Di Stefano

Clint Capela, formé à Genève, et dont la carrière sur les parquets atteint des sommets. KEYSTONE

On peut être une figure de la NBA sans pour autant oublier d’où l’on vient. Clint Capela, enfant de Genève, actuel joueur des Hawks d’Atlanta, rejoint le cercle des ambassadeurs de l’initiative pour une politique sportive ambitieuse à Genève.

L’annonce a été faite lundi soir par les initiants. Il y a une semaine, le comité issu du PLR lançait son initiative. Présenté comme apolitique, le texte a pour ambition de donner un élan à la promotion du sport dans le canton. En plaidant en faveur d’une place accrue consacrée au sport au sein de la Constitution genevoise, les jeunes citoyens à l’origine de l’initiative pointent surtout l’inadéquation des infrastructures sportives existantes au regard du bassin de population genevois.

«En rejoignant cette initiative, je souhaite que chaque jeune du canton puisse réaliser ses rêves et bénéficier d’un encadrement vertueux auquel je n’ai pas eu accès.» Clint Capela, joueur suisse d’Atlanta Hawks

Pour valider l’initiative et ainsi modifier la Constitution, le comité a besoin de réunir 8219 signatures en quatre mois. À cet égard, le soutien de Clint Capela offrira une visibilité bienvenue au texte. «L’engagement de Clint illustre non seulement son attachement indéfectible à Genève, mais aussi sa conviction que le canton doit continuer de promouvoir un environnement sportif sain et accessible à tous, affirme le comité dans un communiqué transmis lundi soir. Même en évoluant au plus haut niveau de la NBA, Clint n’a jamais oublié l’impact fondamental du sport genevois dans sa vie, et il est résolu à voir d’autres jeunes bénéficier des opportunités qui lui ont manqué.»

Quant au joueur suisse évoluant aux États-Unis, il détaille les raisons de son engagement dans ce même communiqué: «Genève m’a vu naître. En rejoignant cette initiative, je souhaite que chaque jeune du canton puisse réaliser ses rêves et bénéficier d’un encadrement vertueux auquel je n’ai pas eu accès.»

