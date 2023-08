Politique genevoise – Le parti de Pierre Maudet est devenu le Parti radical 2.0 Libertés et justice sociale voulait dépasser les clivages politiques à Genève mais se révèle être surtout un parti de droite depuis le début de la législature. Julien Culet

Pierre Maudet a fondé Libertés et justice sociale pour la campagne 2023, après avoir été exclu du PLR trois ans plus tôt. GEORGES CABRERA

Quelle sera la ligne de Pierre Maudet et de sa formation Libertés et justice sociale (LJS) s’il venait à l’emporter? Il s’agissait de la grande inconnue de la campagne aux élections cantonales genevoises de ce printemps. Se voulant ni de gauche ni de droite, en dehors de l’échiquier politique, le parti interrogeait. Ce début de législature permet d’obtenir un premier éclairage: LJS est au centre droit, entre le PLR et Le Centre, à une place qu’occupait l’ancien Parti radical.