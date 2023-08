Politique genevoise – En Ville, un budget déficitaire mais qui contente tout le monde Le déficit annoncé pour 2024 est de 16 millions de francs. Une centaine de nouveaux postes seront créés, dont la moitié au sein des crèches municipalisées. Théo Allegrezza

La Ville de Genève a présenté mercredi un budget déficitaire de 16 millions de francs pour l’an prochain. MAGALI GIRARDIN

La Ville de Genève a présenté mercredi un budget déficitaire de 16 millions de francs pour l’an prochain. Ce déficit, constant depuis l’entrée en vigueur de la réforme fiscale des entreprises (RFFA) en 2020, est moindre que celui planifié pour cette année – de 23 millions de francs. De quoi réjouir Alfonso Gomez, qui vise un retour à l’équilibre en 2028. «C’est un bon budget», commente le conseiller administratif chargé des Finances.

Pour le grand argentier, la tâche s’est avérée moins délicate que les années précédentes. En 2020, Christina Kitsos a menacé de rompre la collégialité. En 2021, le personnel s’est mis en grève pour le maintien de son annuité. En 2022, c’est la guerre en Ukraine et ses effets sur les prix de l’énergie qui sont venus jouer les trouble-fêtes. Or de l’aveu même d’Alfonso Gomez, deux jours et demi de «conclave» ont suffi au Conseil administratif pour procéder aux différents arbitrages durant l’été.

C’est que tous les magistrats y trouvent leur compte. Minoritaire au sein de l’Exécutif de gauche, la centriste Marie Barbey-Chappuis a ainsi obtenu le financement de plusieurs projets, comme les bains flottants près du Jet d’eau.

Municipalisation en marche

Ce «bon budget» doit beaucoup à des recettes fiscales qui continuent de croître. Sur le 1,33 milliard de francs de revenus totaux de la Ville, la moitié (656 millions de francs) provient de l’imposition des personnes physiques, en hausse de 41 millions de francs. Pour sa part, l’imposition des personnes morales reste stable, représentant un quart des revenus.

Mais, dans le même temps, les charges de la Municipalité augmentent, de l’ordre de 57 millions de francs. Sur ce montant, près de 30 millions de francs sont liés au personnel: les mécanismes salariaux sont garantis et les salaires indexés, à ce stade, à 2,5%, y compris pour les employés des crèches subventionnées. La petite enfance, justement, commence à peser dans le budget avec l’ouverture des premières structures municipalisées et l’embauche de 47 nouveaux collaborateurs.

Investissements importants

La Ville prévoit, en outre, la création d’une soixantaine de nouveaux postes. La moitié de ces embauches sont «compensées», font valoir les autorités, ces tâches étant jusqu’ici confiées à des auxiliaires ou à des mandataires externes. C’est par exemple le cas du nettoyage des toilettes publiques, que le Conseil municipal, poussé par le PS, a souhaité internaliser à nouveau. Un autre vœu socialiste a aussi été exaucé: l’indexation pour les collaborateurs des entités subventionnées.

Fortement sollicité par les grands projets de rénovation climatique, le Département de l’aménagement de Frédérique Perler voit, lui, ses effectifs renforcés. L’Exécutif a décidé de maintenir son enveloppe d’investissements à 180 millions de francs – quand bien même ce montant n’a jamais pu être atteint ces dernières années.

