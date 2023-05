Agent de la Ville de Carouge – Policier puni après avoir pris en chasse un mineur au volant Le fonctionnaire municipal avait tenté de poursuivre un fuyard entré en collision avec un véhicule de la police cantonale. Fedele Mendicino

L’accident après la course-poursuite avait provoqué la fermeture du tunnel de Carouge. INFOLECTEUR

Trois agents municipaux (APM) de Carouge qui avaient pris en chasse un chauffard il y a un an sur la commune se sont retrouvés dans le collimateur de la justice. Selon nos renseignements, le policier qui conduisait a été condamné en mars par ordonnance pénale pour violation grave des règles de la circulation le jour des faits survenus le 4 mars 2022. En revanche, ses deux passagers en uniforme ont rapidement été mis hors de cause via une ordonnance de non-entrée en matière (ONEM).