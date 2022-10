Justice genevoise – Policier acquitté après un excès de vitesse Le fonctionnaire, également accusé d’avoir rudoyé un dealer, a été blanchi en appel. L’État devra lui verser plus de 16’000 francs pour ses frais de défense. Fedele Mendicino

L’altercation litigieuse a eu lieu sur cette passerelle le 12 avril 2018. Wikipédia

Un policier, accusé d’avoir frappé un dealer en 2018 et d’avoir roulé trop vite lors d’une intervention un an plus tard, est acquitté. Selon nos renseignements, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) confirme aujourd’hui la décision du Tribunal de police qui avait blanchi le fonctionnaire au début de l’année. L’État est condamné à lui verser plus de 16’000 francs pour ses frais de défense.